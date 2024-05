Lucas Guimarães barra ex-namorado de Carlinhos Maia de reality | A TARDE

O influenciador Lucas Guimarães tomou uma atitude após um ex-namorado de Carlinhos Maia, Pedro Marinho, tentar fazer parte do elenco do “Rancho do Maia”, reality show de Carlinhos que recebe diversos famosos e anônimos em vários dias de festa.

Segundo o portal Leo Dias, Guimarães tomou frente da situação ao descobrir que o rapaz gravou um vídeo para tentar participação do reality. Além disso, Lucas já deixou avisado publicamente que ele está literalmente barrado.

Um vídeo que Pedro gravou chegou a ser compartilhado nos stories por Carlinhos Maia. “Gente, meu ex fez vídeo pro rancho. (foi meu primeiro namoradinho) […] Tanto eu quanto Lucas temos carinho por ele. Era namoradinho de escola, meio que deixei ele pra ficar com Lucas, longa historia! Isso tem uns 14 anos já!”, escreveu o influenciador.

Depois disso, Lucas foi até uma página de fofocas e deixou o aviso. “Mas não vai, tá?! Quem vive de passado é museu. Comigo o buraco é mais embaixo. Quando quero ser baixo, sou mais que isso, sou subterrâneo”, disse ele.

Já Pedro Marinho comemorou o fato de ter sido notado por Carlinho Maia novamente e agradeceu as palavras do antigo amigo de escola. “Chega a acender uma pontinha de esperança, marquem muito ele, quem sabe a gente vai pro rancho do Maia”, comentou o ex de Carlinhos Maia.