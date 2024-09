Com diárias até R$ 24 mil, Lore e Léo se hospedam em hotel na Grécia

- Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

O hotel luxuoso Cavo Tagoo foi o destino escolhido por Lore Improta para celebrar a chegada dos 31 anos no próximo dia 1º, ao lado do marido, Léo Santana. O casal chegou ao destino na manhã desta terça-feira, 27, e a dançarina compartilhou imagens do local onde estão hospedados.

A acomodação é localizada na ilha de Mykonos, na Grécia, destino queridinho entre os artistas como Giovanna Ewbank, Rafaella Santos, Bruna Marquezine, Maisa Silva, Giovanna Lancellotti, Izabel Goulart, Franciny Ehlke, e diversas celebridades que já passaram por lá.

Leia também:

>>> Romance? Internautas apontam caso entre Anitta e Bruna Griphao

>>> Sauna, lago e mais: Ivete compra mansão de R$ 5 milhões nos EUA; fotos

De acordo com o site Booking, a diária tem o valor mínimo de R$ 19,7 mil, mas caso opte por uma diária mais flexível, com a possibilidade de cancelar a viagem ou alterar datas, o valor sobe para R$ 24,6 mil.

Confira fotos: