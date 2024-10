A Fazenda: Verdade sobre boatos da gravidez de Raquel Brito vem à tona

Raquel Brito falou da suspeita de gravidez - Foto: Reprodução | Record

Raquel Brito tem chamado a atenção do público de A Fazenda 16, da Record, ao revelar que pretende pedir um teste de gravidez à equipe do programa. A influenciadora suspeita de que esteja grávida, após relatar sintomas como enjoos e pressão baixa.

De acordo com o streamer Cairo Jardim, a suspeita é que a irmã de Davi Brito tenha criado a história da suspeita da gestação para brincar com os colegas. Ele afirmou que é impossível que esteja grávida, pois todos participantes do reality show passam por uma bateria de exames antes do confinamento.

“Todos os participantes entram na Fazenda depois de fazer uma série de testes fisiológicos. Isso já é normal. Se a Raquel estiver grávida ou suspeitando da gravidez, ela tem que pedir à produção para fazer o teste. Não é o Carelli que entra lá e diz que vai fazer”, falou o apresentador.

Jardim completou: “Então, suspeita-se que ela não esteja grávida e que seja uma fanfic inventada por ela – ou pro jogo ou porque a Raquel gosta mesmo de falar algumas coisinhas depois das brincadeiras que as amigas fizeram com ela”.