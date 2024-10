Após coceiras, Raquel Brito revela que nunca usou camisinha

Raquel virou meme nas redes sociais após ficar coçando as partes íntimas - Foto: Reprodução | Play Plus

Após virar meme nas redes sociais por não parar de coçar as partes íntimas, Raquel Brito agora chocou outras peoas com uma revelação sobre suas relações sexuais e jogou no ar a possibilidade de estar grávida.

Durante um papo com as colegas de confinamento em A Fazenda, na noite desta quarta-feira, 25, a influenciadora também confessou que nunca usou anticoncepcional e nem camisinha desde que perdeu a virgindade.

“Tacar dentro não engravida nada. Sempre taquei dentro. Desde que perdi minha virgindade, nunca tomei remédio, nunca teve nada”, disparou Raquel, deixando as peoas Júlia, Suelen e Flora em choque.

Flora, sem acreditar, perguntou: “Nunca usou camisinha, Raquel?”. E a resposta da peoa foi direta: “Não gosto, não. Parece um saco”. Preocupada, Suelen ainda tentou alertar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, mas Raquel seguiu confiante, afirmando que não transa com qualquer um. “Eu investigo a pessoa. Não é qualquer tipo de homem, não”, afirmou.

Segundo a própria, ela confia no seu “faro” e acredita que Deus tem dado livramentos ao longo da sua vida. “Graças a Deus, Deus me deu muito livramento de lá pra cá”, completou. Raquel pediu um teste de gravidez a produção de A Fazenda.