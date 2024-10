Raquel Brito suspeita de gravidez e pede teste à produção de A Fazenda

A "it girl do momento" passou mal nesta quarta (25) - Foto: Reprodução | Instagram (@raquelbritoofc)

A família Brito pode crescer em breve! A chegada de um ‘baby’ é a suspeita de Raquel Brito, irmã do campeão do BBB 24, Davi. Ela é uma das participantes do reality show A Fazenda 16.

Raquel dividiu sua dúvida sobre a gravidez com os colegas de confinamento, nesta quarta-feira (25), após passar mal. A situação foi revelada pela baiana durante conversa com aliadas na piscina da casa.

Com as colegas, a peoa afirmou que irá pedir um teste para a produção a fim de confirmar ou não a chegada de um herdeiro. “Vou até pedir o teste ali no closet”, disse Raquel.

Dentre os sintomas apresentados pela “it girl do momento”, como foi apelidada na web, estão queda de pressão e enjoo.