Ela não para! Raquel Brito choca ao coçar parte íntima enquanto cozinha

Raquel é irmã de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil - Foto: Reprodução

A 16ª edição de A Fazenda está dando o que falar, e o nome da peoa Raquel Brito tem dominado as conversas na internet. Vídeos que mostram a participante se coçando insistentemente na região íntima têm causado alvoroço entre os telespectadores e gerado inúmeras discussões.

O comportamento de Raquel chamou ainda mais atenção ao ser exibido enquanto ela preparava alimentos, levantando preocupações sobre higiene dentro do confinamento.

Raquel, que é irmã de Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil, parece estar lidando com uma situação desconfortável, mas que não passa despercebida por seus colegas de confinamento. Alguns peões, na tentativa de ajudá-la, já sugeriram que ela use pomadas ginecológicas, reforçando que "todo mundo usa" em situações semelhantes.

Nas redes sociais, os internautas estão divididos. Alguns defendem Raquel, sugerindo que ela pode estar sofrendo de candidíase, uma infecção comum entre mulheres, enquanto outros acreditam que a peoa deveria ser mais cuidadosa com a higiene pessoal, especialmente dentro do reality show.