Davi Brito perde principal patrocinador em meio a polêmicas com bets

Parece que o negócio envolvendo bets está cada vez mais imerso em polêmicas. Após a movimentação em torno da Operação Integration, que culminou na investigação e até pedidos de prisão para famosos como Deolane Bezerra e Gusttavo Lima, uma outra empresa do tipo anunciou o fim das suas atividades.

Trata-se da Arena Esportiva, que emitiu o comunicado nas redes sociais nesta quarta-feira, 25, e pegou os internautas de surpresa.

A decisão acabou pegando em cheio um nome muito conhecido na Bahia: Davi Brito. O atual campeão do BBB 24 era o principal garoto propaganda da bet. Quem também acabou ficando sem contrato foi o cantor Márcio Victor, que também integrava o time da casa de apostas.

De acordo com a Arena Aposta Esportiva, o encerramento se deu devido à Portaria da SPA-MF nº 1.475/2024, que estabelece que, a partir de outubro, somente empresas que solicitaram autorização para explorar a modalidade lotérica de apostas de quota fixa poderão operar.

O ex-BBB já apagou, inclusive, os posts envolvendo a casa de apostas. A equipe de reportagem do Portal A TARDE buscou a assessoria de Davi Brito e aguarda posicionamento.

Polêmicas desde o início

A relação de Davi com a Arena Esportiva começou polêmica. Isso porque, inicialmente, o baiano havia fechado parceria com outra empresa: a Esportes da Sorte. Porém, de acordo com o colunista Gabriel Perline, ele teria perdido o contrato milionário com a plataforma por suspeita de fraude em uma publicidade para a Arena.

Conforme o colunista, os executivos da Esporte da Sorte se revoltaram quando Davi interagiu com Márcio Victor, que realizava uma publicidade para a Arena Esportiva no início de julho. Alguns dias depois, o novo contrato com a Arena foi anunciado.