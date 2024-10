Mãe de Davi denuncia irmãs por agressão e expõe briga familiar

Elisangela destacou que as acusações feitas por Bethy e Rosangela são completamente falsas - Foto: Reprodução

Elisangela Brito, mãe dos irmãos Davi e Raquel, decidiu abrir o coração e falar tudo o que estava engasgado durante uma live nas redes sociais nesta terça-feira, 24. A baiana respondeu as acusações das irmãs e não poupou palavras para descrever os supostos abusos que sofreu.

Com os olhos cheios de lágrimas, a matriarca contou que foi orientada por assessores a ficar quieta, mas resolveu que já era hora de se pronunciar. Ela afirmou que seus filhos foram vítimas de comentários maldosos e que as irmãs a tratavam como uma “classe inferior”, a famosa “ala c”. Não parando por aí, Elisangela revelou que chegou a ser agredida dentro da casa das irmãs.

"Me trancaram no quarto, me agrediram, bateram no meu rosto. Eu estava grávida de 7 meses de Duda e o marido dela subiu em mim e pressionou meu corpo com diversas agressões", desabafou.

Ainda na live, a mãe dos influenciadores contou que as irmãs ainda riam da própria sobrinha, Raquel. "Raquel ficava com cropped dentro da piscina e elas falavam que na casa tinha uma ala a, b e c, sendo a pior ala é onde eu estava. Então eram poucas festas que nos convidavam e que ainda tínhamos que enfrentar as perversidades", reclamou.

Por fim, Elisangela destacou que nunca teve uma boa relação com a família e disparou que as acusações feitas por Bethy e Rosangela são completamente falsas.