Vídeo: Mãe de Davi surge revoltada e ameaça: "vou na delegacia"

Elisângela Brito, mãe de Davi Brito do "BBB 24", se manifestou nas redes sociais nesta quinta-feira, 26, expressando sua indignação e afirmando que iria à delegacia para denunciar "tortura psicológica".

Em seu desabafo, ela mencionou que está "sofrendo com ações" e prometeu compartilhar mais detalhes após fazer a denúncia.

"Bom dia, eu peço perdão por tudo isso que está acontecendo, mas a gente não tem para onde correr. Ontem foi um dia daquele jeito e eu vou dizer uma coisa a vocês, eu vou ali na delegacia, estou sofrendo tortura psicológica, eu já vinha sofrendo com ações e eu não sabia como sair, eu tinha medo justamente do que tá acontecendo, de sujar minha imagem e isso não pode fazer", afirmou.

"Eu não sou Davi que deixa, eu vou mostrar o meu celular à polícia, se eu for culpada, eu quero ser presa, mas se a pessoa for culpada, eu quero que ele seja preso. Vou estar me arrumando agora, entendeu?", disse Elisângela.

"Estão mexendo com senhoras, com mulheres, os carrinhos, as mulheres dos carrinhos estão sendo ameaçadas por ele e outros, que depois eu vou falar, mas eu estou indo para a polícia", completou.

Elisangela não detalhou quem seria o alvo da denúncia, mas, recentemente, ela vem brigando com familiares. Duas irmãs e uma sobrinha dela se revoltaram com falas de Raquel em A Fazenda e decidiram revelar diversos problemas. Na sequência, a matriarca expôs que já teria sido agredida por parentes em diferentes ocasiões.

Já outros rumores dos internautas apontam que o relato dela foi sobre um fã de Davi Brito que teria se voltado contra Raquel.

