Davi Brito se manifesta sobre fim de parceria após polêmicas com bets

A equipe de Davi Brito se manifestou pela primeira vez sobre o fim da parceria entre o ex-BBB e a empresa Arena Esportiva, que encerrou as suas atividades nesta quarta-feira, 25.

Ao Portal A TARDE, a assessora do campeão do BBB 24 declarou que o contrato foi encerrado no começo do mês de setembro, "de forma consensual".

"Ambas as partes acordaram de maneira amigável o término da parceria, considerando o cumprimento das obrigações previamente estabelecidas", garantiu a nota.

O encerramento da parceria ocorreu em meio a polêmica com as bets no Brasil, após a movimentação em torno da Operação Integration, que culminou na investigação e até pedidos de prisão para famosos como Deolane Bezerra e Gusttavo Lima.

Davi Brito, cabe lembrar, era o principal garoto propaganda da Arena Esportiva. Além disso, ele, que já apagou, os posts envolvendo a casa de apostas, tinha a marca com sua principal patrocinadora há meses.