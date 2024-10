Davi Brito apoia Raquel em A Fazenda e brinca com os "24 advogados"

Raquel está há uma semana confinada na Sede de A Fazenda - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O campeão do BBB 24, Davi Brito, continua acompanhando a participação da irmã, Raquel Brito, em A Fazenda 16. Nesta segunda-feira, 23, o ex-motorista de aplicativo não economizou nos elogios e ainda brincou com o famoso meme dos "24 advogados", após ter seu nome citado pela baiana no reality.

Nas redes sociais, o milionário compartilhou um vídeo onde a influenciadora aparece bastante emocionada falando sobre o racismo que o irmão sofreu dentro da casa do BBB. "Racismo meu irmão sofreu lá dentro, e eu sei o que é isso. Aqui é terra de preto, mãe! Respeito tem que rolar, independente de reality", disparou ela.

Na legenda, Davi elogiou a atitude da irmã. "Boa pauta, Raquel, gostei. Tá jogando duro, né? E com 24 advogados na cola, né? kkkkk Como não, né?", brincou. Mostrando todo seu apoio, o ex-BBB ainda postou uma foto ao lado de Raquel e escreveu: "Vá lá minha, preta. Para mim você já é campeã. Jogue duro".