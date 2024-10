Davi ‘pede’ por parcerias com marcas após perda de contrato; veja

Ex-bbb mostra quais são as marcas que gostaria de trabalhar - Foto: Reprodução | Instagram @daviooficialll

Após a saída da TV Globo, Davi Brito enfrentou um novo desafio em sua carreira ao perder o contrato com a Arena Esportiva, na quarta-feira, 25. Em busca de oportunidades, o ex-BBB procura alternativas para retomar seu espaço no mercado publicitário e mostra quais marcas gostaria de trabalhar.

Recentemente, o baiano utilizou os stories do Instagram para interagir com os fãs. Durante uma caixinha de perguntas, um seguidor o desafiou a mostrar, através de mímicas, uma marca com a qual ele gostaria de colaborar.

Em vídeo, Davi mostrou logo várias. Entre as opções mencionadas, estavam grandes nomes do mercado, como Redbull, iFood, Atacadão, Coca-Cola, Adidas, Mercado Pago e Toyota. Sendo algumas até do mesmo seguimento.

