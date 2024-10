Além de Raquel, Davi Brito aparece em vídeos coçando região íntima

Raquel Brito e Davi causam com coceiras - Foto: Reprodução | Record e Globo

Raquel Brito tem sido alvo de críticas por causa das coceiras da região íntima, durante a sua participação em A Fazenda 16, mas os internautas foram além e conseguiram incluir Davi Brito na polêmica. Internautas resgataram vídeos do ex-BBB realizando a mesma ação da irmã, enquanto estava no BBB 24.

Leia Mais:

>>> Davi ‘pede’ por parcerias com marcas após perda de contrato; veja

>>> Após ameaça de ex-Vitória, Raquel Brito reage: "tenho 24 advogados"

>>> Peoa manda Raquel Brito lavar as mãos: "Tá cheia de sebo"

Um perfil do Instagram compartilhou momentos em que é possível notar o baiano coçando as partes íntimas. Nos comentários, vários usuários apontaram a situação com uma mania dos integrantes da família Brito.

"Até essa tática ela aprendeu com ele?", questionou uma pessoa sobre Raquel em A Fazenda. "Acho que é mania isso", falou outro internauta. Um terceiro comentou: "Eu acho que é mania. Como é possível a pessoa ter uma coceira assim".