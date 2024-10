Após polêmica com Pix, Davi surge revoltado: "Vá para a igreja"

Davi desabafou contra cobranças - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Horas depois de causar polêmica ao expor o valor da sua conta bancária, Davi Brito surpreendeu com um desabafo revoltado feito no Instagram. Na tarde desta segunda-feira, 30, o ex-BBB rebateu as críticas que recebe de seguidores e deu a entender que sofre com cobranças dos admiradores.

"Se vocês estão atrás de uma pessoa perfeita ou algo perfeito, vá para a igreja buscar Jesus, porque o único perfeito aqui é Deus. O resto é tudo falho. Não existe homem perfeito, a mulher perfeita. Não existe", iniciou o campeão do BBB 24, nos stories do seu perfil.

Davi Brito ainda comentou que as pessoas devem seguir os famosos e influenciadores pensando que são seres humanos que estão atrás de um celular, "que erra e acerta": "Hoje a internet é tão imunda. É um mundo que conheci há pouco tempo, mas já tenho uma visão sobre isso. É um mundo obscuro".

O irmão de Raquel destacou que o influenciadores sofrem com uma pressão e disparou: "Se a pessoa tiver um psicológico ruim a pessoa surte. A pessoa entra com depressão. É complicada a internet. Atrás de uma rede social existe uma vida e é preciso que você saiba disso. Não somos perfeitos, somos seres humanos. Temos direito de errar".

"Eu não tenho paciência de estar o tempo todo postando. Eu tenho que viver. Se eu ficar olhar para as redes e críticas, eu não vivo", completou.