Raquel Brito choca ao contar frequência sexual: "Vai para o céu"

"Coqueluche do momento" revelou quantas vezes costuma ter relações com o namorado

Raquel Brito voltou a expor a sua vida sexual em A Fazenda 16. Na tarde desta quarta-feira, 2, a “coqueluche do momento” revelou quantas vezes costuma ter relações com o namorado, Cleiton Souza.

A influenciadora digital disse que “não nega fogo” e que o ato ocorre ao menos "duas vezes por dia": "uma vez antes de Cleiton ir trabalhar e outra depois".

O grupão, formado por Cauê, Gui, Luana, Flora, Suelen, Vanessa, Julia, Larissa, Camila e Gizelly, brincou com a situação: "Cleiton vai para o céu".

Raquel protagonizou barraco e acusou rival de racista

Raquel Brito protagonizou um grande barraco com Flor Fernandez depois da formação da segunda roça em A Fazenda. A situação ficou quente quando a ex-apresentadora do SBT discutiu com Yuri Bonotto e mandou Julia, aliada da irmã de Davi Brito.

A baiana se irritou com a situação e acusou a rival de ser "informante": "X9 mesmo! Ah, me poupe! X9, mesmo. Fofoqueira, cobra, falsa".

Yuri aproveitou a mesma discussão generalizada e detonou Zé Love: "Falido de bola, vai falido, fala. Veio para cá por quê? Por que não continuou jogando bola? Passou da idade já? Veio para cá para fazer VTzinho?".

Flor defendeu o ex-jogador e declarou que o ex-bombeiro de Eliana não pode soltar comentários etaristas. Raquel ficou indignada e falou que a apresentadora foi racista há alguns dias com Flora e Suelen.

"É o quê? Olha, quem está falando de preconceito, pediu desculpas e consertou tudo! Quer levantar falso, Flor? Racista!", completou.