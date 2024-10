Filho de Marília Mendonça faz homenagem emocionante à cantora; veja

Mãe de Marília Mendonça mostrou neto em momento fofo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Filho de Marília Mendonça, que morreu em 2021, Leo encantou os internautas com um momento especial. O herdeiro da cantora, que tem 4 anos, aparece em vídeo realizando uma homenagem à artista.

Leia Mais:

>>> Irmão de Marília Mendonça quebra silêncio sobre depressão

>>> Globo cancela especial sobre Marília Mendonça e motivo é descoberto

>>> VÍDEO: Maiara é detonada após sinal misterioso em show: "Coisa ruim"

A gravação foi compartilhada por Ruth Moreira, avó materna do menino, que fez a postagem em seu Instagram. A senhora falou aos internautas que Leo estava preparando a sua mala de viagem para assistir ao primeiro tributo à sertaneja, que ocorrerá em São Paulo neste final de semana.

No vídeo, Ruth disse que Marília Mendonça havia feito um coração com o nome do filho na mala que a acompanhava.

Ao exibir o desenho feito pela sertaneja, que foi vítima de um acidente aéreo em 2021, a mãe da famosa comentou que o neto faria um novo coração ao lado da arte da cantora.

"Essa mala, ela ganhou de um fã clube. Ela mostrou um vídeo onde faz um coraçãozinho escrito 'Leo'", afirmou a sennhora.

"É com essa mala que ele vai viajar e quer também fazer uma homenagem. Ele vai fazer outro coraçãozinho e escrever 'mãe'", acrescentou a mãe da Rainha da Sofrência, que mostrou o momento em que o neto complementa o desenho feito pela mãe.

"O Leozinho preparou uma linda homenagem para a mamãe dele e está levando essa mala especial para assistir ao primeiro tributo dela em São Paulo. Ele desenhou um coração ao lado do que ela criou para ele. É muito amor, né gente?", escreveu Ruth na legenda.