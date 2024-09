Globo cancela especial sobre Marília Mendonça e motivo é descoberto

Marília Mendonça seria homenageada na Globo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Globo estava com tudo planejado para uma edição do Som Brasil em homenagem a Marília Mendonça, que morreu em 2021. No entanto, o especial não acontecerá mais em novembro deste ano.

A informação foi confirmada pelo F5, que destacou ainda que o motivo tem relação com o elenco convidado para dar depoimentos no programa da Globo. A família de Marília tem enfrentado problemas com Maiara e Maraisa, que foram suas amigas próximas por anos e até tiveram parcerias grandiosas.

A direção do programa da emissora carioca entendia que a presença da dupla era primordial. Outros cantores sertanejos também seriam chamados pela equipe.

Por causa da situação tensa entre os parentes da "rainha da sofrência", como ela era conhecida, e os sertanejos, a Globo optou por trocar o homenageado. Djavan será tema do programa em novembro.

Ao F5, o canal disse que "o Som Brasil está sempre em busca de edições que retratem icônicos artistas brasileiros e, desta forma, Marília Mendonça seria um nome em potencial".

A emissora, porém, garantiu que o especial não está previsto para produção ou exibição.