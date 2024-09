Irmão de Marília Mendonça quebra silêncio sobre depressão

Ex-cantor aproveitou para falar também sobre a rede de apoio que ele teve - Foto: Reprodução | Instagram

O irmão de Marília Mendonça (1995-2021), João Gustavo, falou sobre depressão nessa segunda-feira, 9. O jovem de 23 anos fez um desabafo em seus Stories do Instagram. O ex-cantor aproveitou para falar também sobre a rede de apoio que ele teve.

Ele deixou a carreira como cantor após ser diagnosticado com depressão e decidiu mudar a sua vida. “Eu precisei parar... Muitos aqui me conhecem pela carreira musical. Antes do acidente, minha irmã me apadrinhou como cantor, e assim montei uma dupla pra começar na carreira artística”, iniciou.



João disse que entrou em processo de depressão porque não viveu o luto. “Dois meses depois, perdi meu porto seguro. E, mesmo assim, minha agenda continuou e não conseguir discernir o que tinha acontecido. E, por isso, entrei em um processo de depressão, pois não tinha vivido o meu luto”, desabafou.



Ele contou que decidiu encerrar a carreira artística porque não estava se sentindo bem. “Conversei com minha mãe e ela me apoiou”, revelou. Depois disso, o ex-cantor passou a se cuidar mais.



“E, nesse processo de luta contra a depressão, comecei a cuidar mais de mim mentalmente, fisicamente e nutricionalmente. E me encontrei nisso. Com isso, decidi voltar a estudar, entrei para a faculdade de nutrição. Com o tempo, fui vendo a importância de nos cuidarmos e o tanto que isso melhora nossa saúde mental”, disse.



João Gustavo aproveitou para falar que quer ajudar outras pessoas com sua história. “Usar minha audiência para que você, que está passando por um momento difícil, conheça a importância de tirar um tempo pra você, de se cuidar, pra se curar! Espero que, abrindo esse espaço e contando minha história, vocês consigam abordar da melhor forma possível e começar esse processo de autocuidado, que é a base para seguirmos”, finalizou.