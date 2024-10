Namorada do filho de Luciano Huck enfrenta problema após causar no RiR

Eduarda Guerra ficou sem rede social por dias - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Eduarda Guerra, que tem 16 anos, tem enfrentado um grande problema com seu perfil do Instagram. A namorada de Benício Huck, um dos filhos de Luciano Huck e Angélica, teve sua página invadida por hackers e desativada.

Segundo informações do Portal Leo Dias, a jovem, que é herdeira de um empresário do ramo de automóveis no Rio de Janeiro, teve seu perfil na plataforma invadido por pessoas chegaram fazer anúncios de jogos ilegais.

Depois que os jogos começaram a aparecer na página, a conta da nora dos famosos passou a ser denunciada por muitas pessoas, que levou o perfil a ser banido pela empresa.

O caso envolvendo Eduarda Guerra ocorreu depois que ela e Benício foram vistos juntos no vipão do Rock in Rio deste ano. Eles chamaram muita atenção na época.

Em função da situação, a jovem passou a ter 40 mil seguidores no Instagram, onde ela compartilha a sua rotina de treinos e dicas de alimentação.