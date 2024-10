Namorada do filho de Angélica enfrenta terrível problema e chora

Duda Guerra ficou aos prantos após conta hackeada - Foto: Reprodução | TikTok

Namorada de Benício Huck, filho do meio de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra está enfrentando um terrível problema nesta sexta-feira, 20, dias após causar no Rock in Rio. A jovem de 16 anos surgiu aos prantos, por meio de um vídeo postado no TikTok, para revelar que teve conta no Instagram hackeada.

Leia Mais:

>>> Namorada do filho de Angélica atinge 100 mil seguidores e sogra reage

>>> Nora de Luciano Huck e Angélica desabafa sobre relação com sogros

>>> Nora de Huck e Angélica é detonada por silicone aos 16 anos

"Oi, gente, eu vim aqui só para avisar a vocês que minha conta na rede vizinha foi hackeada e estão postando coisas nos meus Stories para fazer pix. Então, por favor, não façam nada", comentou Duda Guerra.

A namorada de Benício Huck, que alcançou a marca de 100 mil seguidores no Instagram e festa fez, sugeriu que foi vítima de um golpe: "Não sigam nenhum passo que estão postando na minha conta agora. Por favor! Consegui manter meu TikTok. Mas a conta do meu Instagram foi banida, foi hackeada, e eu estou tentando recuperar".

Duda é estudante do Ensino Médio, mas já se considera uma influenciadora digital e produz conteúdos no segmento de "lifestyle/fitness" em plataformas como Instagram e TikTok.

Na última quinta-feira, 19, a namorada do filho de Angélica expôs o "antes e depois" de procedimento estético que passou. "Meu silicone foi um sonho. Eles sabiam que eu queria muito e permitiram a cirurgia", falou.