Namorada do filho de Angélica atinge 100 mil seguidores e sogra reage

- Foto: Reprodução

A nora de Angélica, Duda Guerra, namorada de Benício Huck, se tornou o assunto do momento desde que marcou presença com o rapaz no Rock in Rio. A presença do casal foi tão viral que a jovem, de 16 anos, atingiu a marca de 100 mil seguidores no Instagram.

Leia mais:

>>> Nora de Huck e Angélica é detonada por silicone aos 16 anos

>>> Aos 16 anos, nora de Huck e Angélica revela problema de saúde: "Tenho um tumor"

>>> Filho de Angélica e Huck curte 'Vipão' do Rock in Rio com escolta

Angélica, que faz questão de acompanhar os filhos de perto, aproveitou para elogiar a conquista de Duda. No post, a influenciadora comemorou a marca. "Meu coração fica muito contente em saber que existem 100 mil pessoas que gostam do meu conteúdo, me acompanham e que torcem por mim. Esse sempre foi meu sonho, desde pequena sempre amava gravar vídeos aleatórios zoando, dançando, cantando… Quando eu comecei a me dedicar para virar influenciadora, eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam falar, principalmente meus 'amigos', mas eu passei por cima de todos esses sentimentos e pensamentos e publiquei meu primeiro vídeo", iniciou.

"Desde esse dia, eu sabia que era isso que eu tinha que fazer, porque é o que me faz feliz. E graças a Deus, com o apoio da minha família, eu continuei, e hoje eu posso dizer que tenho 100 MIL SEGUIDORES!!!!!!!", celebrou.

Nos comentários, Angélica deixou uma mensagem: "Parabéns, bela". Duda e Benício estão juntos desde o Carnaval deste ano, quando foram vistos publicamente pela primeira vez. Na ocasião, o casal foi fotografado aos beijos.