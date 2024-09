Nora de Luciano Huck e Angélica desabafa sobre relação com sogros

Duda Guerra falou sobre relação com Angélica e Luciano Huck - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Namorada de Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, Duda Guerra decidiu abrir o jogo a respeito da relação que possui com o herdeiro dos famosos, que tem 16 anos. Na última semana, ela virou assunto após aparecer com o amado no Rock in Rio.

“Para mim, estar em um lugar público com o Beni é apenas estar com o meu namorado”, disse a jovem ao Isto É Gente. Duda Guerra também ressaltou que conheceu o namorado em encontro com os amigos.

Ela garantiu que deseja manter a relação em total discrição: “Eu não costumo postar com ele pois respeito a privacidade da família. Nunca conversamos sobre isso, mas entendi que preservar e não expor a família seria a melhor forma”.

Ainda na entrevista, Duda, que mostra nas redes sociais a sua rotina saudável e de treinos, elogiou os sogros famosos. “Eles são extremamente dóceis e atenciosos, me acolheram com muito carinho”, afirmou.