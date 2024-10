VÍDEO: Após coceira, Raquel Brito vai além e cheira partes íntimas

Raquel Brito virou alvo de polêmica novamente - Foto: Reprodução | Play Plus

A participação da baiana Raquel Brito no reality A Fazenda 16 já ficou marcada pela intensa coceira da influenciadora na região íntima. Porém, na manhã desta quinta-feira, 3, data em que ela completa 24 anos, a irmã de Davi Brito apresentou um novo hábito peculiar: conferir o cheiro das partes íntimas.

Leia também:

>> Raquel Brito chora após ganhar homenagem de aniversário

>> Raquel Brito choca ao contar frequência sexual: "Vai para o céu"

>> Raquel protagoniza barraco em A Fazenda e acusa rival: "Racista"

Sem receio algum das câmeras do programa da Record e nem da repercussão que a cena poderia tomar nacionalmente, Raquel Brito esfregou as duas mãos na região e, em seguida, as levou ao nariz.

Assista ao momento:

Raquel Brito fez isso durante o trato com os animais, na frente de Larissa Tomásia, após a ex-BBB ter falado que estava com o “suvaco fedendo”. Os peões estão sem tomar banho, já que a casa teve a água cortada por 24 horas como punição pelo descumprimento de regras, e começaram a notar as consequências disso.



Considerada a ‘it girl do momento’, Raquel também checou se as axilas estavam com um cheiro agradável. “Meu sovaco não está fedendo não”, afirmou.

O momento inusitado viralizou nas redes sociais e deu o que falar. “Manda um ginecologista para essa mulher, Rodrigo Careli! A pobre está com uma infecção braba”, sugeriu uma mulher. “Ooh nojeira”, comentou um rapaz. “Essa criatura é muito imunda”, disparou uma terceira.