Raquel Brito chora após ganhar homenagem de aniversário

Peões cantaram parabéns para Raquel Brito - Foto: Reprodução | Play Plus

Apelidada na internet como a “it girl do momento”, a baiana Raquel Brito completou 24 anos de vida nesta quinta-feira, 3. Confinada no reality A Fazenda 16, a irmã de Davi Brito ganhou uma homenagem dos peões no início da madrugada.

Ela não conseguiu conter a emoção e chorou diante do carinho que recebeu de outros participantes. Raquel subiu na mesa da sala enquanto os aliados dela no jogo cantaram parabéns.

Nomeados como “o grupão”, eles rodearam a influenciadora digital para comemorar e a acolheram quando viram que ela estava chorando.

Um detalhe que chamou atenção do público é que, mesmo em poucas semanas de reality, a casa está completamente dividida. Membros do outro grupo não se aproximaram para cantar parabéns e nem cumprimentaram a aniversariante.



Em clima de disputa, os integrantes do grupão que apoia Raquel Brito chegaram a gritar o bordão deles ao fim da celebração, como se fosse realmente um grito de guerra: “A p*rra vai virar”, dispararam.