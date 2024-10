Fetiche de Diddy à Gisele vem à tona: "Era esse rebuliço"

Gisele Bündchen e Diddy - Foto: Reprodução | Globo - ANGELA WEISS | AFP

O rapper Sean 'Diddy' Combs, de 54 anos, conhecido como Puff Daddy, continua sendo destaque tanto no mundo das celebridades quanto nas páginas policiais. No centro das investigações, Diddy é acusado de promover festas extravagantes, apelidadas de "freak-offs", que envolviam sexo, drogas e convidados de alto perfil, como modelos e celebridades. Entre as convidadas frequentes estava Gisele Bündchen, uma das maiores modelos do mundo.

Em entrevista à Folha de São Paulo, Mônica Monteiro, ex-agente de Gisele, revelou que Diddy era insistente ao tentar levar a modelo para essas festas, geralmente realizadas após eventos de tapete vermelho. Segundo Mônica, o rapper constantemente convidava Gisele, embora ela evitasse essas ocasiões. A ex-agente relembrou:

Ah, muita gente. Ela era a maior modelo do mundo, né? Não vamos esquecer. O primeiro marido da Jennifer Lopez, o cantor de rap, por exemplo. Como é o nome dele mesmo? Puff Daddy. Nossa, ele vinha convidando direto a Gisele para ir em balada depois dos desfiles. E a gente não era de balada. Ele chegava, jogava charme e falava: ‘Ah, eu quero que você vá à festa tal, em tal lugar, aparece lá’. Aonde ela ia era esse rebuliço Mônica Monteiro

Relatórios de testemunhas nas investigações apontam que Diddy tinha um fetiche por strippers usando asas de anjo em suas festas. Na época, Gisele era uma das principais modelos da "Victoria’s Secret", famosa pelos desfiles com adereços de asas, o que reforçava o desejo do rapper de tê-la em suas noitadas. Hoje, Diddy enfrenta acusações graves, incluindo estupro, tráfico sexual e extorsão.