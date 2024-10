Caso Diddy: Homem faz relato chocante de ida a festa aos 6 anos

POLÊMICA DO MOMENTO

O caso Diddy segue causando grande polêmica e ganhando novas repercussões. A novidade da vez é que um homem fez um relato contando o que teria vivido em uma das festas do rapper, que foi preso em 16 de setembro, sob uma série de alegações federais envolvendo tráfico sexual, extorsão, coerção, abuso, estupro, abuso de menores e transporte para prostituição.

Ao The New York Post, o homem, chamado de Justin Litovsky, disse que tinha apenas 6 anos de idade, em 1999, quando participou de uma festa de Diddy. De acordo com ele, que hoje tem 30 anos de idade, os eventos eram repletos de convidados famosos, drogas e mulheres em abundância.

“Lembro-me de muita maconha e um monte de mulheres de topless na piscina e ao redor da piscina”, falou a suposta vítima do cantr à publicação.

Ele ressaltou que era uma das poucas ou quase únicas crianças presentes: “Não me lembro de ter visto nenhuma outra criança. Normalmente, era do tipo que queria brincar [com outras crianças]".

Os pais de Livosky, Maya Livosky e David Allen, também foram convidados a participar da festa na ocasião. O homem era fotógrafo, e tirava fotos da festa de Combs.

A mãe de Livosky chegou a afirmar ao Post que “havia garrafas de álcool por toda parte e mulheres nuas. Eu não tinha certeza se isso era apropriado ou normal. Eu me perguntava como as crianças podiam entrar na festa para começar".