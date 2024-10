Diddy tem conquista inesperada após ser preso por tráfico sexual

Diddy responde por diferentes crimes em diversos estados - Foto: AFP

Sean ‘Diddy’ Combs teve uma conquista inesperada nos últimos dias, semanas após ser preso sob acusação de tráfico sexual e diversos outros crimes. O rapper, que foi um dos mais influentes da música nos anos 1990 e 2000, ganhou seguidores.

Diferente de nomes como Beyoncé e Jay-Z, que perderam milhões de fãs no Instagram em função do passado que possuem com Diddy, saiu de 19.767.624 seguidores no dia 16 de setembro para 19.835.144 nesta quarta-feira, 2, segundo informações do Not Just Analytics, que monitora as métricas do Instagram.

O rapper é acusado de tráfico sexual, promoção da prostituição, incêndio criminoso, suborno, sequestro e associação ilícita. Até o momento, prestaram queixa de abuso sexual contra ele 120 pessoas, incluindo uma criança de nove anos.

Sean Combs foi acusado no ano passado pelos crimes, mas a repercussão veio à tona no último mês em função da sua prisão, que ocorreu em 16 de setembro.