Caso P. Diddy: saiba motivo de Jennifer Lopez ter sido presa

prisão de Lopez e Diddy aconteceu em 27 de dezembro de 1999 - Foto: AFP

A cantora Jennifer Lopez já namorou o rapper P. Diddy, que está preso, entre os anos de 1999 e 2001. O que poucas pessoas sabem é que, naquela época, J-Lo chegou a ser presa junto com o cantor.

A prisão de Lopez e Diddy aconteceu em 27 de dezembro de 1999, sob acusação de posse de arma e bens roubados. O casal foi detido após sair de uma boate de Nova York (EUA), na qual aconteceu uma troca de tiros.

Contudo, as acusações contra a estrela foram retiradas uma hora após sua ida para a cadeia. Ela foi liberada e sua ficha segue limpa até hoje. Diddy só foi inocentado após um julgamento realizado em março de 2001. Pouco tempo depois, o relacionamento deles chegou ao fim.

Nova prisão

O rapper está preso desde o último dia 16 de setembro, sob acusação de tráfico sexual e extorsão. As autoridades da Corte Federal de Manhattan recusaram um pedido de pagamento de fiança de US$ 50 milhões feita pelos advogados do artista.

Ele está detido no presídio Metropolitan Detention Center, no Brooklyn. Por enquanto, ele não poderá responder o processo em liberdade.