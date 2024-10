Will Smith abusava do filho com ajuda da esposa, diz cantora

Cantora Jaguar Wright afirmou que Will teria abusado de seu próprio filho, Jaden Smith - Foto: Reprodução

Will Smith teve o nome recentemente envolvido na polêmica relacionada ao rapper Diddy, que foi preso no dia 17. A situação trouxe à tona uma série de acusações contra grandes celebridades.

Uma delas partiu da cantora Jaguar Wright, que afirmou que Will teria abusado de seu próprio filho, Jaden Smith, e que Diddy também teria se aproveitado do jovem durante sua adolescência.

Mas ainda segundo Jaguar, Will teria abusado não só de Jaden, mas de outros jovens em festas, com o conhecimento e até a participação da própria esposa dele, a atriz Jada Pinkett Smith.

Os rumores ganharam força com o fato de Jada ter revelado em seu livro de memórias, "Worthy", que o casal está separado há sete anos, embora ainda não tenha se divorciado oficialmente, aumentando ainda mais a curiosidade em torno da dinâmica familiar.

Vídeos de Will beijando Jaden viralizaram na web

Nas redes sociais, vídeos antigos de Will beijando Jaden na boca reacenderam discussões, com muitos internautas destacando o desconforto de Jaden em algumas dessas cenas. A emancipação de Jaden aos 15 anos também intensificou rumores sobre possíveis problemas na família Smith.

Além do filho, há rumores de que o astro teria abusado do ator Orlando Brown, o Eddie da famosa série As visões da Raven. Após o fim do seriado, o ator continuou trabalhando com a Disney, porém, teve um surto e acabou sendo demitido.

Orlando Brown começou a se envolver em polêmicas, incluindo uso excessivo de drogas, prisões e críticas a várias personalidades de Hollywood. O ator frequentava as festas de Diddy e em uma entrevista ele afirmou que seus surtos eram por causa dessas experiências e ainda disse que Will teria abusado dele. Porém, na época ninguém deu importância, pois achavam que se tratava de um novo surto.