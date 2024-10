Diddy está 'paranoico' e teme 'ser envenenado' em prisão de Nova York

P. Diddy - Foto: Robyn Beck/AFP

Preso há quase uma semana, o rapper P. Diddy, cujo nome verdadeiro é Sean Combs, está enfrentando uma paranoia intensa no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, em Nova York. O artista estaria com medo de ser envenenado, segundo relatos de ex-detentos e informações divulgadas por Larry Levine, que tem contatos no local.

Levine revelou à emissora americana NewsNation que Diddy está extremamente assustado e desorientado, sem saber em quem confiar. "Ele está muito, muito paranoico. Não sabe o que pensar, não sabe em quem confiar ou no que acreditar", relatou Levine.

O medo de envenenamento é comum entre presos na unidade, conhecida como "o inferno na Terra", segundo Levine. Ele sugeriu que, com a quantidade certa de dinheiro, um funcionário poderia ser subornado para envenenar a comida de Diddy. O rapper enfrenta acusações graves, como tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição, desde sua prisão em Manhattan no dia 16 de setembro.