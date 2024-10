Caso Diddy: Entenda tudo sobre as acusações que movimentam as redes

Sean John Combs também conhecido por seu nome artístico Diddy - Foto: Reprodução | AFP

Sean "Diddy" Combs, famoso rapper e empresário, foi preso por agentes federais em Nova York no dia 16 de setembro, como parte de uma investigação que o coloca no centro de sérias acusações de extorsão e tráfico sexual. A detenção ocorreu em um hotel da cidade, onde a Homeland Security cumpriu um mandado de busca. As acusações envolvem, além de tráfico sexual, incêndio criminoso, suborno e obstrução de justiça.

O caso está centrado em eventos descritos como "performances sexuais elaboradas", que supostamente envolviam drogas e coerção. Segundo a promotora Emily A. Johnson, "os freak-offs são o ponto central deste caso, e são inerentemente perigosos".

Diddy é amigo de diversas celebridades. Na foto, ele aparece ao lado de Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys, Kanye West, Kim Kardashian e outros | Foto: Reprodução | Instagram

Leia:



>>> Akon faz playback no Rock in Rio e web especula sobre sósia

>>> 'Sou nazista negro', diz candidato a governador nos EUA em site pornô

>>> Salvador pode ganhar uma “Calçada da Fama”; entenda

O documento de 14 páginas que formaliza a acusação federal detalha vários crimes, incluindo sequestro, suborno e obstrução. O governo argumenta que a "empresa" criminosa liderada por Diddy organizava esses eventos e encobria danos tanto físicos quanto emocionais sofridos pelas vítimas. P. Diddy se declarou inocente, mas permanece sob custódia, com sua próxima audiência marcada para o dia 24 de setembro.

Denúncias de abuso e coerção

O caso atual contra Diddy remete a um longo histórico de comportamento predatório. Em 2016, surgiram filmagens que mostram o rapper agredindo fisicamente sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura, o que levou a novas investigações.

Filmagens que mostram o rapper agredindo fisicamente sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura | Foto: Reprodução/CNN

Cassie, que foi sua parceira por mais de uma década, formalizou uma denúncia no ano passado, alegando que foi drogada e coagida repetidamente. Outros relatos incluídos na investigação, como o de uma jovem de 17 anos, indicam um padrão de abuso sexual envolvendo Diddy e seu círculo.

Cassie Ventura e Diddy em 2016 | Foto: Chris Delmas / AFP

Foi mencionado que, embora a denúncia inicial cite apenas uma vítima, os promotores indicaram a existência de várias outras. Durante uma audiência, foram apresentados trechos de provas adicionais, nas quais mulheres acusam Combs de usar gravações feitas durante os "freak-offs" como instrumento de chantagem.

Uma das vítimas relatou:

Ele acabou de me ameaçar com os vídeos de sexo que ele tem de mim em dois telefones. Ele disse que iria me expor, e nessas filmagens eu estou visivelmente drogada

Históricos de acusações



As novas acusações de tráfico sexual não são as primeiras envolvendo o nome de Diddy. Seu passado inclui alegações de abuso, especialmente por parte de sua ex-namorada, a cantora Cassie Ventura. Em 2023, ela processou o rapper, alegando que foi drogada e mantida em um relacionamento abusivo e coercitivo por mais de uma década.

O caso foi encerrado por meio de um acordo fora dos tribunais, mas desde então, outras vítimas surgiram com relatos semelhantes, revelando um padrão alarmante de comportamento.

Uma das acusadoras, Adria English, afirmou que Diddy a forçou a fazer sexo com convidados enquanto trabalhava nas famosas “festas brancas” organizadas por ele nos Hamptons e em Miami Beach. Ela alega que o álcool servido nessas festas era frequentemente misturado com ecstasy.

Leonardo DiCaprio e Diddy em uma das 'festas brancas' | Foto: Reprodução

Jennifer Lopez e Diddy em uma das 'festas brancas' | Foto: Reprodução

Os advogados de Combs descreveram essas acusações como tentativas de extorsão, sugerindo que as demandantes estariam aproveitando a oportunidade para obter acordos financeiros.



Justiça e preocupações com manipulação

Ao negar a fiança de Diddy, o juiz Andrew L. Carter Jr. expressou sua preocupação de que o rapper poderia interferir nas investigações, manipulando testemunhas. Os promotores alegam que Combs passou meses "alimentando vítimas e testemunhas com narrativas falsas", em alguns casos com a ajuda de cúmplices que gravavam as conversas.

A defesa de Diddy argumentou que ele apenas notificou seus contatos de que seriam procurados por seus advogados.

Entrevista antiga e impacto na prisão

Um vídeo de 2002, em que Diddy concede uma entrevista ao apresentador Conan O’Brien, ressurgiu de forma perturbadora após as novas acusações. Na entrevista, o rapper descreve em detalhes o que, segundo ele, seria uma "festa de sucesso". À luz das atuais acusações, suas falas parecem sinistras. Ele fala sobre a importância de manter as portas trancadas para impedir que as mulheres saiam, além de manter o ambiente quente e oferecer grandes quantidades de álcool.

Se condenado, Diddy pode enfrentar prisão perpétua. Após a segunda negativa de sua fiança, surgiram rumores sobre seu estado de saúde mental. Contudo, seu advogado, Marc Agnifilo, negou que o artista tenha qualquer inclinação suicida. “Diddy está forte, saudável, confiante e focado em sua defesa”, afirmou

Enquanto permanece detido, o rapper tenta manter contato com seus filhos, especialmente as gêmeas D’Lila e Jessie Combs, que estão sob os cuidados de uma amiga da família.