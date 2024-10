Caso P. Diddy: Beyoncé teria perdido quase 1 milhão de seguidores

Beyoncé tem 315 milhões no apenas no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram @beyonce

A cantora Beyoncé teria perdido quase 1 milhão de seguidores no Instagram após ter seu nome ligado ao caso Sean “Diddy” Combs, que foi preso no dia 16 de setembro. O rapper é acusado de violência sexual, tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição.

Leia também:

>> Caso Diddy: Entenda tudo sobre as acusações que movimentam as redes

>> Mãe de dançarina de Beyoncé morre um dia depois da filha

>> Relembre momentos marcantes da carreira de Beyoncé

Segundo o site que analisa perfis, Not Just Analytics, a artista perdeu cerca de 920 mil seguidores no último mês. Porém, de acordo com o site Social Blade, que traz estatísticas sobre as redes sociais, a cantora perdeu “apenas” 550 mil seguidores nos últimos 30 dias. Em comparação aos 315 milhões de fãs somente no Instagram, o número representa 0.0001% das pessoas que acompanham a artista.

Beyoncé, que é casada com Jay-Z, que é amigo íntimo e parceiro de Diddy, foi associada ao rapper por ter participado da festa de 50 anos dele em 2019, ao lado de outras celebridades como Kanye West, Kim Kardashian, Janelle Monáe, Cardi B, Pharrell Williams, Regina King, Queen Latifah e tantos outros.