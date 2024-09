Aos 43 anos, relembre momentos marcantes da carreira de Beyoncé

Diva do pop completa 43 anos nesta quarta - Foto: Reprodução | Instagram

A queen B, Beyoncé, completa 43 anos nesta quarta-feira, 4. A cantora que marca o pop em uma escala mundial e é considerada um símbolo de representatividade, tem números impressionantes, sendo a quarta maior artista mundial, e já ganhou 28 Grammys.

Todo esforço da diva é refletido no seu trabalho, que nos últimos anos, teve um boom tão grande, que a cantora esteve até em Salvador em um evento que comemorou o lançamento de seu filme, o 'Renaissance: A Film by Beyoncé', sobre seu álbum ‘Renaissance’. Por isso, o Portal A TARDE fez uma lista dos melhores momentos da carreira da cantora, que não são poucos. Confira:

‘Single Ladies’

Considerado também como um dos hinos dos gays, ‘Single Ladies’ é um marco na carreira de Beyoncé. A música completou 15 anos em 13 de outubro de 2023. Em um cenário simples, com fundo branco, Beyoncé gravou um dos maiores hits do mundo.



No clipe, a cantora estava acompanhada de duas bailarinas e um figurino menos elaborado com o glamour que os fãs da geração Z estão acostumados a ver, um collant preto e uma luva metálica que dava um toque especial ao balançar das mãos, na icônica coreografia.

A canção faz parte do álbum ‘I am… Sasha Fierce’ (2008), que leva o nome do alter ego que a cantora que nasceu no Texas usava para se apresentar, em 2008. A música fala sobre uma pessoa que gostaria de ter sido assumida em um relacionamento, mas que não se abala por isso. O clipe tem mais de 978 milhões de visualizações.

A Bahia é a Bahia!

Cantora esteve em Salvador em dezembro de 2023 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Cantora veio para Salvador enrolada na bandeira da Bahia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

De todos os lugares para aparecer de surpresa, Beyoncé escolheu Salvador. A cantora apareceu de surpresa em Salvador, na Bahia, para a festa Club Renaissance, que fez parte das ações de lançamento do seu filme ‘Renaissance: a Film by Beyoncé’, no Centro de Convenções.

Vestida com um capuz prata brilhante e segurando a bandeira do estado da Bahia, a artista cumprimentou o público, que foi ao delírio e gritou "eu te amo".

Quando tudo começou



A norte-americana deu o pontapé inicial na carreira aos 7 anos de idade. Na época, ela venceu um show de talentos cantando ‘Imagine’, de John Lennon. Depois disso, aos 9 anos, ainda participou de uma audição para integrar o grupo feminino Girl’s Tyme.

Grammys, grammys and grammys

Cantora veceu 32 grammys | Foto: Reprodução | X

Em 2023, Beyoncé alcançou a marca de 32 prêmios no Grammy Awards ao longo de sua carreira. A cerimônia aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A diva ganhou quatro troféus na edição 2023 da premiação, chegando à marca de 32 gramofones recebidos em sua carreira.

100 milhões de telespectadores no Super Bowl 2013

Em fevereiro de 2013, a cantora subiu ao palco do Super Bowl, em Nova Orleans, nos Estados Unidos, levandos 100 milhões de telespectadores a assistirem sua apresentação na abertura do evento esportivo. De acordo com informações da MTV norte-americana, 100 milhões de telespectadores acompanharam ao espetáculo.

Ao longo da performance, as antigas parcerias do Destiny’s Child, Kelly e Michelle, fizeram uma aparição surpresa e, juntas, o trio de vocais ao som de singles como ‘Single Ladies’, ‘Independent Woman’, e ‘Bootylicious’.

Ela é o momento!

Em março deste ano, Beyoncé lançou o álbum ‘Cowboy Carter’ | Foto: Divulgação

Em março deste ano, Beyoncé lançou o álbum ‘Cowboy Carter’, e levou o falecido X, antigo Twitter, ao delírio. Além de ser um projeto musical, o álbum traz raízes do country e mostra a exclusão no local de trabalho, entre outras temáticas importantes.