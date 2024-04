Brasil receberá festa do novo álbum de Beyoncé; veja como participar | A TARDE

Para continuar as celebrações do novo álbum de Beyoncé "Cowboy Carter", a Sony Music Brasil realizará no país uma edição do evento global "Club Cowboy", que também terá edições no Reino Unido, França, Austrália, Irlanda, Alemanha, entre outros. No entanto, ainda não há confirmação se a diva do pop voltará ao Brasil para o evento, após a passagem surpresa pela Bahia, em dezembro do ano passado.

Os fãs brasileiros poderão participar, mas é preciso ser rápido. Quem quiser fazer parte, deve preencher o formulário completo clicando aqui. Os primeiros ganharão um par de convites para o evento, que será realizado na próxima quarta-feira, dia 10 de abril, em São Paulo.

O oitavo álbum de estúdio de Beyoncé chegou na última semana após o lançamento de dois singles de sucesso, "Texas Hold 'Em" e "16 Carriages", em 11 de fevereiro, domingo do Super Bowl.

"Texas Hold 'Em" alcançou nove paradas de gêneros musicais diferentes nos EUA, incluindo Pop, Hot AC, Country, Rítmica, Urbana e R&B, e fez história com Beyoncé se tornando a primeira artista negra feminina a alcançar o primeiro lugar na parada Hot Country Songs e o primeiro lugar na parada Hot 100 com uma música country. Também passou quatro semanas no topo das paradas de música do Reino Unido. O single também marcou a primeira vez de Beyoncé no topo do chart Top Songs Spotify global.

O álbum é uma cornucópia de sons que Beyoncé adora e cresceu ouvindo, entre visitas e eventualmente performances no Houston Rodeo - Country, Rhythm & Blues original, Blues, Zydeco e Black Folk. Ele utiliza, entre outros instrumentos, o acordeão, gaita, washboard, violão acústico, ukulele baixo, guitarra pedal steel, um Vibra-Slap, bandolim, violino, órgão Hammond B3, piano de tachas e banjo. Também há muitas palmas, passos de ferradura de cavalo, batidas de botas no chão de madeira e até as unhas de Beyoncé como percussão.

"A alegria de criar música é que não há regras," diz Beyoncé. "Quanto mais vejo o mundo evoluindo, mais sinto uma conexão mais profunda com a pureza. Com inteligência artificial, filtros digitais e programação, eu queria voltar aos instrumentos reais, e usei alguns muito antigos. Eu não queria algumas camadas de instrumentos como cordas, especialmente guitarras e órgãos perfeitamente afinados. Mantive algumas músicas cruas e mergulhei no folclore. Todos os sons eram tão orgânicos e humanos, coisas do dia a dia como o vento, estalos e até o som de pássaros e galinhas, os sons da natureza."