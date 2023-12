“Não há ninguém como vocês, Bahia”, diz Beyoncé | A TARDE

Mais de dez anos após vir a Salvador, a norte-americana Beyoncé voltou à cidade e causou o maior furor, na noite desta quinta-feira, 21. A cantora marcou presença na festa Club Renaissance, que faz parte das ações de lançamento do seu filme "Renaissance: a Film by Beyoncé", que acontece no Centro de Convenções, na Boca do Rio.

Em meio a euforia do público, foi até difícil ouvir o que a superestrela falava, quando subiu ao palco, vestida com um capuz prata brilhante e segurando a bandeira do estado da Bahia. Ela fez um breve discurso e homenageou os baianos.

““É muito importante para mim estar aqui na Bahia. Eu queria que vocês fizessem parte da turnê, porque vocês são a turnê. Renaissance é sobre liberdade, beleza, tudo que vocês são. Obrigada por todo o apoio em todos esses anos. Não há ninguém como vocês, Bahia".

O público foi ao delírio e gritou "eu te amo". Provando que está baiana do que nunca, a artista ainda atualizou o seu perfil no Instagram com a localização: Salvador, Bahia, Brazil.

Confira o registro: