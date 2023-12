Relembre a última vez em que Beyoncé esteve em Salvador | A TARDE

A cantora norte-americana Beyoncé, que está perto de pousar em Salvador para um show exclusivo para três mil pessoas, nesta quinta-feira, 21, já fez uma apresentação na capital baiana. Em 2010, ela fez uma apresentação para 45 mil pessoas no Parque de Exposições, em Salvador, em uma noite de quarta-feira, 10 de fevereiro.

O show começou às 23h20, 20 minutos após o horário inicialmente divulgado. Ele durou aproximadamente 1h30. O show abriu com "Crazy In Love", primeira música de sua carreira-solo. Os fotógrafos tiveram contados 80 segundos, tempo permitido pela produção, para registrar o visual da artista.

A apresentação tem um esquema de musical, dividido em diferentes atos, cada um com as suas roupas e canções. De forma minunciosamente planejada, Beyoncé engatou "Crazy In Love"/"Naughty Girl"/"Freakum Dress"/"Get Me Bodied", vem a parte anti-clímax do show, com as fracas baladas "Smash Into You"/"Ave Maria"/"Broken-Hearted Girl". Em "Ave Maria", música com instrumental baseado no cântico do catolicismo, mas com letra modificada, Beyoncé surgiu vestida como uma noiva de branco.

O público voltou a pular com a balada rocker "If I Were A Boy", além do cover do hino feminista da canadense Alanis Morissette: "You Oughta Know". A balada aconteceu no período de troca de roupa de Beyoncé, que voltou ao palco com canções do disco "I Am... Sacha Fierce". com a versão quase eletrônica de "Diva" e "Radio", momento no qual foram exibidas imagens da artista ainda garota no telão.

A cantora ainda separou um momento 'intimista' para os fãs que presenciaram o show. Ela saiu do palco principal e foi para uma plataforma no meio do público. Acompanhada por quatro dançarinos, Beyoncé dançou e cantou sucessos como "Irreplaceable", além de músicas do seu antigo grupo, o Destiny's Child, a exemplo de "Bootylicious" e "Say My Name".

A noite de apresentação foi encerrada com "Halo", que dominou as rádios do país em 2009. Ela ainda fez uma homenagem para Michael Jackson, ainda durante a canção. "Salvador, eu sou de vocês. Mal posso esperar para voltar logo!", disse a cantora, em inglês, ao se despedir dos presentes.