Beyoncé revela filmes que influenciaram “Cowboy Carter” | A TARDE

A cantora Beyoncé revelou quais filmes influenciaram ela quando estava criando o seu novo álbum, o “Cowboy Carter”, que se tornou um dos assuntos mais comentados na internet desde a madrugada de seu lançamento, nessa sexta-feira, 29.

Segundo a artista, Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Clint Eastwood tiveram forte influência no projeto com filmes como “Assassinos da Lua das Flores”, “Os Oito Odiados”, “Caubóis do Espaço”, “Cinco Dedos por Marselha” e “Caubóis do Asfalto”.

Beyoncé contou que os filmes foram projetados em uma tela enquanto ela estava em seu processo criativo. Há também casos de influência não só cultural e estética, mas diretamente na sonoridade do projeto. A trilha da comédia “E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?”, por exemplo, pesou na sonoridade de “Cowboy Carter”.



Onde assistir



“Assassinos da Lua das Flores” está disponível no Apple TV+ e “Os Oito Odiados” está tanto no Prime Video quanto no Max, lá também tem “Caubóis do Espaço”. Já a comédia “E Aí, Meu Irmão, Cadê Você?” está disponível no Prime Video.