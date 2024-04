“Cowboy Carter”: Entenda polêmica que “originou” novo álbum da Beyoncé | A TARDE

A cantora Beyoncé divulgou nessa terça-feira, 19, a capa do seu próximo álbum, “Cowboy Carter”, que será lançado no próximo dia 29. Junto com a imagem, revelada em seu Instagram oficial, a artista publicou um texto para os seus fãs. Nele, ela revelou que decidiu estudar mais do country depois de não se sentir bem acolhida em um momento passado. Logo depois, os fãs relembraram alguns detalhes sobre a passagem dela no Country Music Association Awards de 2016.

>>> Inspirada pela Bahia? Beyoncé revela capa de novo álbum

Na apresentação, a texana, que havia lançado no mesmo ano o “Lemonade”, performou, ao lado do trio norte-americano The Chicks, a música “Daddy Lessons”, faixa country que integra o sexto álbum de estúdio dela. A apresentação, no entanto, recebeu críticas antes mesmo de começar.



Ao ser anunciada, parte do público rechaçou a escolha de Beyoncé. À época, a cantora vinha sendo amplamente críticada pela supremacia branca norte-americana desde sua participação no Super Bowl, onde fez um tributo ao movimento dos Panteras Negras.



A perfomance se tornou ainda mais polêmica devido ao convite da diva pop para as The Chicks cantarem com ela. O grupo já vinha sendo alvo de comentários negativos por parte da indústria da música country por criticar duramente, em 2003, a forma como George W. Bush lidava com a Guerra do Iraque.



Mesmo sabendo disso, Beyoncé resolveu subir com o grupo para cantar “Daddy Lessons”. A cantora, então, enfrentou problemas com o som, pois deixaram seu microfone baixo, e, ainda, algumas expressões descontentes na plateia. Além disso, a apresentação chegou a ser excluída do site da premiação, mesmo com a alta audiência que a performance alcançou.

Assista à apresentação:

Resposta de Beyoncé?

Apresentação de Beyoncé no Country Music Association Awards de 2016 | Foto: Reprodução | Redes Sociais

O texto publicado por Beyoncé ontem deu a entender que os bastidores da premiação foram importantes para a concepção de “Cowboy Carter”. “Este álbum levou mais de cinco anos para ser feito. Ele nasceu de uma experiência que tive há anos, onde não me senti bem-vinda… E ficou muito claro que não estava”, escreveu.



Na mesma publicação, a cantora explica que decidiu estudar o country a partir dessa situação. Por isso, o novo álbum serve como uma ferramenta para unir e, ao mesmo tempo, destacar aqueles que educam todos sobre a história musical.

As críticas que enfrentei quando entrei neste gênero pela primeira vez me forçaram a superar as limitações que me foram impostas. O Ato II é o resultado de me desafiar, e levar o meu tempo para misturar e mesclar gêneros para criar este corpo de trabalho. Beyoncé, cantora

Beyoncé fez história ao se tornar a primeira mulher negra a liderar a parada Hot Country Songs da Billboard, que complica a lista das canções mais ouvidas do gênero nos Estados Unidos, com “Texas Hold ‘Em”.



Sobre isso, ela escreveu: “Sinto-me honrada por ser a primeira mulher negra com o single número um na parada de sucessos de country. Isso não teria acontecido sem o apoio de cada um de vocês [fãs]”, escreveu ela.



Ela destaca ainda que busca uma indústria musical com mais equidade, onde recortes de raça e gênero não sejam mais importantes.

Minha esperança é que daqui a anos, a menção da raça de um artista, no que diz respeito aos gêneros musicais lançados, seja irrelevante. Beyoncé, cantora

Veja a publicação: