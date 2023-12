Segurando bandeira da Bahia, Beyoncé leva fãs ao delírio em Salvador | A TARDE

Após rumores duvidosos, versões desencontradas, inúmeras postagens de fãs-clube na internet e até perseguição de avião em tempo real, Beyoncé, enfim, foi avistada oficialmente em Salvador. A norte-americana, que causou um verdadeiro rebuliço na internet, chegou de surpresa para festa Club Renaissance, que faz parte das ações de lançamento do seu filme "Renaissance: a Film by Beyoncé" nesta quinta-feira, 21, no Centro de Convenções.

Vestida com um capuz prata brilhante e segurando a bandeira do estado da Bahia, a artista cumprimentou o público, que foi ao delírio e gritou "eu te amo".

Não pôde ver a diva pessoalmente? Veja o vídeo de Beyoncé na capital baiana: