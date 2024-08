Fundação de Beyoncé doa bolsas de R$ 10 mil a estudantes de Salvador

- Foto: Reprodução | Instagram

A BeyGOOD, fundação de Beyoncé, anunciou a oferta de bolsas de estudo para alunos da Universidade Estadual da Bahia (Uneb). O edital foi divulgado nesta quarta-feira, 24, e prevê a concessão de bolsas no valor de R$ 10 mil para 15 estudantes.

O Programa de Bolsas Reinassance visa apoiar graduandos em situação de vulnerabilidade social, sem emprego e com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. A iniciativa busca proporcionar oportunidades para aqueles que enfrentam dificuldades econômicas.

Em 2023, representantes da Fundação visitaram o campus da Uneb em Salvador para formalizar a parceria. Além da Uneb, outras instituições internacionais também são apoiadas pela BeyGOOD, incluindo universidades nos Estados Unidos e na França.

Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, a fundação mobilizou esforços nas redes sociais para arrecadar doações para contribuir com o auxílio conta a situação que afetou mais de 100 mil brasileiros.

Fundada em 2013, a BeyGOOD se dedica a promover a equidade econômica, apoiando programas e comunidades marginalizadas. A fundação se compromete com bolsas educacionais, estágios e recursos para fomentar o empreendedorismo e a sustentabilidade de pequenas empresas, tanto nacionalmente quanto internacionalmente.