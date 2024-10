Profecia do caso Diddy? Episódio de Os Simpsons causa com detalhe

Caso P. Diddy teria sido previsto por Os Simpsons - Foto: Reprodução

O caso P. Diddy segue dando o que falar, mas, nesta semana, internautas apontaram uma possível previsão de Os Simpsons a rspeito da polêmica. Em setembro, o rapper foi preso acusado de agressão sexual e outros crimes.

O episódio citado por internautas é 'O Grande Phatsby' (o 12 da 28ª temporada), que mostra Homer Simpsons e Sr. Burns indo a uma festa na casa de um rapper famoso. No evento, os convidados precisam vestir branco, o mesmo traje utilizado nas famosas "festas do branco" dadas pelo norte-americano.

A "profecia" das acusações contra Diddy foi colocada no ar em TV dos Estados Unidos em janeiro de 2017. O foco do produto aponta uma relação conflituosa de Burns e o magnata do hip-hop Jay G.

O público de Os Simpsons sinaliza para algumas semelhanças com o caso do rapper, pois, no episódio, nenhum dos convidados da festa sabe quem é o anfitrião. Além disso, Homer se depara com Jay G., que lembra o nome de Jay-Z, inserido na polêmica do momento.