Fã de Simone e amigo de Milton Nascimento: saiba quem foi Quincy Jones

Quincy Jones - Foto: AFP

Um dos maiores nomes da história da música, conhecido por trabalhar com Michael Jackson e Frank Sinatra, além dos brasileiros Milton Nascimento, Ivan Lins e Simone. Esse foi Quincy Jones, produtor musical que morreu neste domingo, 3, aos 91 anos.

"Hoje à noite, com o coração cheio, mas partido, devemos compartilhar a notícia do falecimento de nosso pai e irmão Quincy Jones. E embora esta seja uma perda incrível para nossa família, celebramos a grande vida que ele viveu e sabemos que nunca haverá outro como ele", disse a família em um comunicado.

Veja mais: Produtor de Michael Jackson, Quincy Jones morre aos 91 anos

Jones atingiu a fama global por produzir o lendário álbum Thriller de Michael Jackson. Ao longo de sua carreira, ele ganhou 28 prêmios Grammy e foi nomeado um dos músicos de jazz mais influentes do século 20 pela revista Time.

Trabalhos

Com Frank Sinatra, Quincy atuou desde o início da carreira do ícone do jazz, fazendo parte do relançamento do clássico do cantor Fly Me To The Moon,.

No filme O Feiticeiro, Jones trabalhou ao lado de Michael Jackson quando o cantor tinha apenas 19 anos. Ele então produziu o álbum Off the Wall de Jackson, que vendeu 20 milhões de cópias.

Leia também

>> Ex-esposa de Michael Jackson faz revelação sobre vida sexual do artista

>> Caso Diddy: Rapper é relacionado com a morte de Michael Jackson

Em 1985, Jones reuniu 46 dos cantores mais populares dos Estados Unidos na época, incluindo Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner e Cyndi Lauper para gravar We Are the World.

O hit alcançou o primeiro lugar no Reino Unido e nos EUA e foi tocado no Live Aid, shows realizados no Reino Unido e nos Estados Unidos para arrecadação de fundos para a causa.

Além disso, Quincy teve relação próxima com artistas brasileiros. Amigo pessoal de Milton Nascimento, ele também já elogiou nomes como Simone.

"Simone é demais, eu simplesmente a adoro. Ela vai fundo, penetra na alma”, declarou Jones em uma entrevista em 1994.