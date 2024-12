Globo deixa rodada do Brasileirão de lado e exibe especial

Especial 'Falas Negras' é exibido na Globo - Foto: Divulgação | Globo

A Globo decidiu por uma mudança na sua programação nesta quarta-feira, 20. Ao invés da exibição de um jogo do Brasileirão, como costuma fazer, a emissora colocará no ar o especial 'Falas Negras' em pleno Dia da Consciência Negra, depois de Mania de Você.

A edição deste ano tem como objetivo discutir o uso do reconhecimento fotográfico de suspeitos e o encarceramento de pessoas negras. A apresentação ficou sob a responsabilidade de Clayton Nascimento, que também dirigiu o episódio ao lado de Antonia Prado.

O programa vai girar em torno de Wesley (Diego Francisco), que é réu pela morte de Matheus, um adolescente de 16 anos, assassinado no estacionamento de uma loja de construção no Rio de Janeiro.

A mãe da vítima o reconhecera em uma fotografia do ‘catálogo de suspeitos’, que lhe foi apresentado na delegacia, no momento do boletim de ocorrência. Esta se torna a principal prova para a acusação.

No tribunal reproduzido pelo programa, no dia de seu julgamento, todos são atores, exceto os jurados. Formado por cidadãos comuns, o júri tem nas mãos a missão de dar um veredito que vai definir o futuro do réu.

Clayton Nascimento explica como nasceu o 'Falas Negras' 2024: "Sou um artista pesquisador. Tenho essa formação que instiga o criador a buscar temas, perguntas, curiosidades e incômodos sociais para gerar possibilidades criativas. Eis que lendo uma matéria, encontro o triste fato de que 83% das pessoas presas injustamente por reconhecimento fotográfico, através do ‘catálogo de suspeitos’, são negras".

"A principal proposta deste episódio é mostrar para toda a nossa população brasileira como se dão esses casos. O que veremos é um estudo sobre o tema, então será compartilhado como acontecem, dentro das salas dos tribunais, os julgamentos que podem levar diariamente jovens negros para o sistema carcerário", completa.