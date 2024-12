Ator que pediu Pix volta a ser internado e perde trabalho na Globo

Claudio Cinti voltou a ficar internado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um dia depois de viralizar com vídeo pedindo dinheiro, Cláudio Cinti voltou a enfrentar problema de saúde e foi novamente internado em hospital.

Leia Mais:

>>> Anitta dá bronca em fã segurando cartaz em show: “Pode abaixar”

>>> Ao vivo! Ana Maria se confunde e chama presidente dos EUA de "Bin Laden"

>>> Ator global revela ser fã de sexo anal e depilação em 'moicano'

Ao colunista Lucas Pasin, do Splash, o ator, que já fez alguns trabalhos na Globo, declarou que voltou a ser hospitalizado, nesta segunda-feira, 18, no Hospital NotreCare, na Tijuca, no Rio.

Em entrevista, Cláudio ainda comentou que não poderá trabalhar tão cedo, necessitando passar por outra cirurgia no próximo dia 2 de dezembro. Por causa disso, ele precisou desistir de trabalho na Globo.

Segundo o famoso, ele já havia assinado o contrato para participar de uma série no Globoplay.

"Pedi ajuda para que eu possa sobreviver enquanto não puder trabalhar. Hoje mesmo tive que abortar uma filmagem que faria para uma série do Globoplay. Cheguei a assinar contrato e tudo, mas não poderei concretizar o trabalho. Estou fora de combate por hora", contou.