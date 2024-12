Ex-ator da Globo pede Pix na web após internação às pressas

Claudio Cinti desabafou sobre doença - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Claudio Cinti, que fez parte de elencos de produções da Globo como Zorra Total e Um Lugar ao Sol, usou as redes sociais para pedir ajuda aos seguidores. O ator pediu doações após ele revelar problema de saúde.

O famoso passou duas semanas hospitalizado e explicou em seu Instagram que deu entrada no hospital no dia 30 de outubro com um quadro grave de pneumonia, falência renal e septicemia.

Claudio Cinti recebeu alta depois de uma cirurgia, que não foi detalhada por ele. No entanto, de acordo com o ex-ator da Globo, ela foi motivada para uma "correção".

O artista chegou a passar sete dias intubado e pelo menos dez fazendo hemodiálise. Ele explicou que não consegue trabalhar e está em total repouso.

"Estou gravando esse vídeo para dizer que a campanha que está rolando para me ajudar nesse momento difícil não é fake", comentou o ex-global, no Instagram.