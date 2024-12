MP toma decisão sobre investigação contra Gusttavo Lima

Gusttavo Lima teve vitória após ser alvo de investigação - Foto: Reprodução | YouTube

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) tomou uma decisão em investigação contra Gusttavo Lima. O órgão solicitou o arquivamento da medida contrao famoso, que era investigado no âmbito da Operação Integration, em relação à compra e venda de um avião.

A informação foi divulgada pelo site Metrópoles, que afirou que o MP justificou que o indiciamento do sertanejo ocorreu em razão das transferências das empresas Zelu Brasil Facilitadora de Pagamento e Pix 365 Soluções Tecnológicas (Vai de Bet) à GSA Empreendimentos e Participações, de Gusttavo Lima.

O Ministério Público ressaltou, porém, que não houve até o momento qualquer indicação de como teria ocorrido a suposta ocultação ou dissimulação dos valores, que poderia fazer com que o caso fosse caracterizado com lavagem de dinheiro.

A operação que incluiu o nome do Embaixador investigava possíveis irregularidades envolvendo a venda de uma aeronave e a relação do artista com a empresa HSF Entretenimento e Promoção de Eventos, do empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte.

O documento do MP, divulgado pelo órgão, ressaltou que “a realização desses negócios, todos documentados e com as respectivas movimentações bancárias registradas, a toda evidência, não demonstram a prática de crimes de lavagem de dinheiro pelo investigado Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima)”.

O MPPE reforça ainda que eventuais investigações por lavagem de dinheiro deveriam ocorrer na Comarca de Campina Grande (PB), e não de Recife (PE).