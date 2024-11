Com raiva da Globo, Gusttavo Lima define projeto inédito no SBT

Gusttavo Lima fará parte da grade de final de ano do SBT - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gusttavo Lima acertou o projeto especial que assumirá no SBT. O cantor realizará o 'Natal do Embaixador' especialmente para a grade de fim de ano do canal.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, o sertanejo deverá fazer a gravação no próximo dia 26 de novembro e, possivelmente, a exibição do especial acontecerá em 20 de dezembro, mesmo dia do especial de Roberto Carlos na Globo.

Gusttavo vinha sendo desejado por várias emissoras para um projeto há anos, mas ele sempre se manteve afastado.

Nos últimos meses, o artista ficou com raiva da Globo diante das notícias do caso com uma casa de apostas e seu nome envolvido.

O Embaixador se sente injustiçado por ter sido citado no material exibido pela emissora, especialmente pela informação dada pelo Fantástico sobre o bloqueio de R$ 20 milhões em bens seus determinado pela Justiça na operação Integration.

Além do 'Natal do Embaixador', que deverá ter toda a família do cantor, o SBT também quer um especial gospel para ser exibido em dezembro.