Delator do PCC cita policial que trabalhou com Gusttavo Lima

Assessoria do cantor confirmou que Rogério de Almeida Felicio prestou serviços de segurança privada

O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, morto a tiros no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na última sexta-feira, 8, citou um policial civil em sua delação que trabalhou com o cantor sertanejo Gusttavo Lima.

A assessoria do cantor confirmou que Rogério de Almeida Felicio prestou serviços de segurança privada nos shows do artista. Na delação, Vinícius acusa o policial, conhecido como Rogerinho, de viciar o inquérito no qual Gritzbach era acusado de ser o mandante do assassinato de um líder do Primeiro Comando da Capital (PCC), Anselmo Bechelli, o “Cara Preta”. As informações são da CNN.

Ainda no texto, Vinícius afirma que os policiais que seriam delatados integram também o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e o 24º Distrito Policial da Capital.

A Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de nota, que os policiais foram afastados do trabalho operacional enquanto as denúncias são devidamente apuradas.

A pasta ainda afirma que as corregedorias tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil acompanham as investigações para que todas as medidas pertinentes sejam adotadas.