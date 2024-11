Homem é morto a tiros dentro do Aeroporto de Guarulhos

- Foto: Reprodução / G1

Um tiroteio no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, causou pânico na tarde desta sexta-feira (8/11) e resultou na morte de um homem. Disparos foram feitos no saguão do terminal, e pelo menos uma pessoa foi atingida. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados rapidamente para a ocorrência.

Até o momento, a identidade da vítima não foi revelada, e os motivos do crime seguem sendo investigados. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas caídas no chão e cenas de desespero entre os passageiros.

pelo oq parece, parou um carro com uns cara de capuz e sentaram bala de fuzil nesse mano de branco, acho que foi cobrança, aeroporto de guarulhos hoje a tarde foi cena terrível pic.twitter.com/9Bn7veGHed — kaka 🇾🇪 (@kaiqueaguilar_) November 8, 2024

Leia também:

>> Vistoria anual de taxi é prorrogada; veja novas data

>> Onze corpos são encontrados em caminhonete abandonada

>> Homem morre em confronto com a PM após fazer idosa refém em Salvador

A polícia segue com as investigações sobre o incidente, e o aeroporto está operando normalmente enquanto as autoridades reforçam a segurança no local.