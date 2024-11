Vistoria anual de táxi é prorrogada; veja novas data

Os alvarás programados para a vistoria no dia poderão ser atendidos por ordem de chegada - Foto: Divulgação / Semob

A vistoria anual de táxis foi prorrogada até o dia 6 de dezembro, com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sede da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae), localizada na Avenida Vale dos Barris, próximo ao Estacionamento São Raimundo.

Os alvarás programados para a vistoria no dia poderão ser atendidos por ordem de chegada, sem necessidade de pré-agendamento. Quem desejar antecipar a vistoria pode agendar o serviço pelo site Salvador Digital, selecionando a opção "Inspeção Veicular Táxi" e escolhendo o dia e horário.

Para a vistoria, é necessário apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o cartão de identificação e a autorização válidos e sem pendências, além do documento atualizado do veículo e, se aplicável, o selo GNV. A Secretaria de Mobilidade (Semob) informa que o permissionário também deve pagar uma taxa de serviço no valor de R$ 112,32.

Confira a tabela de alvarás e datas:

11/11 - Alvarás 0001 a 0380

12/11 - Alvarás 0381 a 0760

13/11 - Alvarás 0761 a 1140

14/11 - Alvarás 1141 a 1520

15/11 - FERIADO

18/11 - Alvarás 1521 a 1900

19/11 - Alvarás 1901 a 2280

20/11 - FERIADO

21/11 - Alvarás 2281 a 2660

22/11 - Alvarás 2661 a 3040

25/11 - Alvarás 3041 a 3420

26/11 - Alvarás 3421 a 3800

27/11 - Alvarás 3801 a 4180

28/11 - Alvarás 4181 a 4560

29/11 - Alvarás 4561 a 4940

02/12 - Alvarás 4941 a 5320

03/12 - Alvarás 5321 a 5700

04/12 - Alvarás 5701 a 6080

05/12 - Alvarás 6081 a 6460

06/12 - Alvarás 6461 a 6996